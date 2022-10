Liza malaki ang utang sa pumanaw na manager

Sa biglaang pagpanaw ni Dudu Unay, kakabit sa bawat news at mention dito ang pangalan ni Liza Soberano.

Understandable naman dahil talagang acknowledge ng lahat na si Dudu talaga ang discoverer ni Liza. Nakausap din namin siya dati at nabanggit din niya na siya rin ang naka-discover sa Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards.

Kaya walang duda, may eye for real talents ang namayapang artist discoverer/manager. Sa ngayon, co-managed niya naman sa GMA Artist Center ang ilang Sparkle artists gaya nina Royce Cabrera at Pamela Gonzales.

Base sa mga Instagram post ni Liza, mukhang nasa U.S. pa rin siya ngayon, pero sa pamamagitan ng kanyang Instagram post ay nag-IG stories ito ng collage ng mga pictures niya ng discoverer at nagpasalamat dito at habang buhay raw siyang tatanaw ng utang na loob dito.

Aniya, “Rest in paradise my sweet tito Dudu. I will forever be grateful and in debt to you as the first person outside of my family who saw potential in me. Wish I had the chance to hug you one and remind you of one of that one last time.”

Bianca Umali bet maging labandera ni Ruru

Pinuri ng mga netizen ang Kapuso star na si Bianca Umali dahil sa ipinost niya sa kanyang Instagram.

Una, hinangaan nila ang actress sa kasimplehan nito. Kahit daw kasi artista na, naglalaba pa rin pala ng sarili niyang damit.

Pangalawa, ang hindi matatawarang closeness niya talaga sa kanyang Lola o Mama Vicky na siyang nagpalaki at nag-alaga kay Bianca simula nang maulila siya sa mga magulang.

Ipinost ni Bianca ang paglalaba niya habang ka-video call naman niya ang Lola niya. Aniya, “Rest day is laba day and video call kwentuhan with my Mama Vicky.”

Kaya ang comment ng mga netizens sa post na ito ni Bianca, “Naglalaba din naman ako pero di ako ganyan kaganda.”

“Still simple and humble person.”

“Grabe ka na talaga B. Mayaman ka na pero ikaw pa rin ang naglalaba ng mga damit mo.”

“Wife material.”

“Akaka ko di marunong maglaba ang mga artista.”

“Baka bet niyang maging labandera ni Ruru, ha!”

Maxene thankful sa nasirang relasyon kay Rob

Magkakasunod na Instagram post ang ginawa ni Maxene Magalona ngayon ng picture ng kanyang naging wedding.

Ito ay matapos niyang official na ianunsiyo na single na nga siyang muli at hiwalay na talaga sa asawang si Rob Mananquil. Walang ibinibigay na dahilan si Maxene kung bakit sila naghiwalay, pero base sa pagkakatanda namin, nag-attend pa sila ng mga meditation class sa Bali, Indonesia pero si Maxene na lang ang umuwi at naiwan na do’n si Rob.

Sa latest IG post ni Maxene, nagpasalamat ito sa lahat daw ng mga naging past failed relationships niya, hindi lang ang failed marriage nila ni Rob.

Aniya, “I am actually very grateful for the failed relationships I’ve had in this lifetime because I understand that I had to go through all of them so that I could determine for myself the soul connections that I want to keep and let go of the ones that don’t match my energy.

“To all the souls I’ve crossed paths with in this lifetime, I give you my heartfelt thanks.”

Para naman sa mga followers ni Maxene, hinahangaan nila ang actress sa katapangan daw nito.