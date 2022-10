Kapitana ginawang haybol barangay hall

Kartada:

Sino raw itong barangay chairperson sa Metro Manila ang ginawa nang sariling bahay ang barangay hall?

Sa unang tingin, iisipin mong sobrang sipag ni tserman dahil hindi na ito umuuwi ng bahay. Pero diyan kayo nagkakamali dahil bukod sa pagtatrabaho ay dito na rin natutulog si kapitana.

Dahil dito, umaarangkada ang metro ng kuryente ng barangay hall dahil 24 oras bukas ang karamihan sa appliances dito kasama na ang malakas kumonsumo sa kuryenteng aircon.

Kung uuwi nga naman si kapitana, mapapalaki lang ang bill ng kuryente sa kanyang bahay. Kung nasa barangay hall lang siya, sagot ng mga constituent ang bayarin sa kuryente.

Ang problema lang kay chairman kahit nasa barangay ito ay wala rin daw silbi dahil namimili siya ng taong kakausapin sa kanyang kuwarto. Kapag hindi raw kakampi, mapupudpod lang ang tsinelas o sapatos mo sa kakabalik pero hindi ka pa rin haharapin ni chairman.

Pintahan n’yo na. Si kapitana ay naninilbihan sa isang barangay mula sa sikat na siyudad sa Metro Manila. May letrang E sa kabuuan ng kanyang pangalan, as in espesyal lang ang hinaharap niya sa barangay.