Jayson Tatum, Celtics puro resbak nasa kukote

SA first game ng 2022-2023 NBA season ngayong araw, iho-host nina Jayson Tatum, Jaylen Brown at ng Boston Celtics sina Joel Embiid, James Harden at Philadelphia 76ers.

Sa parehong floor ng TD Garden natapos ang 2021-2022 ng Celtics, pinanood habang tinataas ng Golden State ang Larry O’Brien Trophy noong June.

Sariwa pa ang pagkasilat, uumpisahan ng Boston ang resbak.

“It’s not a statement,” sagot ni Tatum nang matanong kung statement game ang unang salang ng season.

“Obviously, we want to win every game we play. But we’re not going to overreact if we win, if we lose. We can learn from both. It’s only one game.”

Pagkatapos matalo sa six games sa Finals, dalawang linggo rin daw nagmukmok si Tatum.

Pagbalik, sinabi ng trainer niyang si Drew Hanlen na naging obsesyon ng player ang manalo. (Vladi Eduarte)