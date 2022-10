Huling pakarera ng MJCI, PRCI marami nalungkot

MARAMING nalulungkot dahil huling pakarera na ng Manila Jockey Club Inc. (MJCI) at Philippine Racing Club Inc. (PRCI) ngayong linggo.

Bukas at sa Biyernes ang farewell races ng MJCI at sa Sabado naman ang sa PRCI.

Komento ng ibang karerista ay ang San Lazaro at Sta. Ana races ang kanilang namulatan kaya naman kahit paano ay nalulungkot ang mga ito sa nasagap na balita.

“Noong 1987 nagsimula na akong manaya sa karera, panahon ni Time Master, tapos sila Thriller at Sun Dancer kahit saan ang karera, San Lazaro o Sta. Ana kapag sila ang tumakbo siksikan sa loob ng karerahan, nakakalungkot lang dahil mawawala na ang dalawang clubs na maituturing mong lugar ng mga karerista,” saad ni Nico Legaspi, 35 taon nang karerista.

“Kapag sinabing karera, ang maiisip agad Sta. Ana at San Lazaro o kaya kapag sinabing Sta. Ana at San Lazaro ay nasasabi “ay sa karerahan” kaya malungkot talaga at huling karera na nila itong linggo,” ani Joselito Vicente, veteran karerista.

Magkakaroon ng pitong races bukas at 12 karera naman sa Biyernes sa San Lazaro.

Samantala siyam na races ang pinakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) kahapon, Martes. (Elech Dawa)