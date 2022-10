Gunman nginuso 5 pang kasabwat! Percy Lapid pinatumba ng taga-Bilibid

Inilutang sa media ang umano’y gunman na pumatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilalang si Percy Lapid sa Camp Crame kahapon ng umaga.

Kinilala ang suspek na si Joel Estorial, 38-anyos, na iprinisinta ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr, National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Brig. Gen. Jonnel Estomo at PNP officer-in-charge Lt. Gen. Rhodel Sermonia sa media.

Ayon kay Abalos, nag-execute na ng extra judicial confession si Estorial kung saan inamin nito na siya ang pumatay kay Lapid, at itinuro rin nito kung sino ang mga kasamahan niya.

“Itong umaga ito gusto ko ikumpirma na nasa kustodiya na ng PNP itong suspek na ang pangalan ay Joel Estorial na siya ay of course taga-Quezon City. Ang initial report siya ay sumurender out of fear for personal safety dahil natakot siya sa kanyang safety dahil nga pagkatapos nitong inilabas sa publiko anng kanyang mukha,” pahayag ni Abalos.

Sa salaysay naman ni Estorial, nakokonsensya umano siya sa pagpatay kay Lapid at humihingi rin siya ng tawad sa pamilya nito. Isinuko rin ni Estorial ang baril na ginamit sa pagpatay kay Lapid.

Dagdag pa niya anim umano sila sa grupo at binayaran sila ng P550,000 kung saan idinaan ang utos sa New Bilibid Prison (NBP) ng mastermind na hindi muna pinangalanan ni Abalos.

Pinangalanan din ni Estorial ang iba pa niyang kasamahan kabilang ang magkapatid na Edmun at Israel Dimaculangan, at isang kinilala lamang sa pangalang ‘Orly’, na patuloy pa ring pinaghahanap ng pulisya.

Matapos ang krimen ay nakuha na niya ang kanyang parteng P140,000 sa pamamagitan ng bank account transfer.

Salaysay pa ni Estorial, ang utos na patayin si Lapid ay nanggaling sa NBP.

Nang araw ng pagpatay kay Lapid, kasama aniya niya si Orly sa isang motorsiklo habang ang magkapatid na Dimaculangan ay magkaangkas sa kabilang motorsiklo, at ang usapan ay kung sino ang pinakamalapit kay Lapid ay siya ang babaril dito.

“Kasi ‘yong ano usapan, kung sino ang matapat doon kay Percy po, siya ang babaril eh nagkataon natapat sa akin, sabi naman po kapag hindi ko binaril, ako ang papatayin kaya binaril ko na po si Percy,” salaysay ni Estorial.

Samantala ang dalawa pang kasama nila sa grupo ay hindi muna pinangalanan na mula naman sa NBP habang ang mastermind na nagpapatay sa brodkaster ay hindi rin muna pinangalanan ni Abalaos dahil patuloy pa umano ang kanilang follow-up operation.

Si Lapid ay pinagbabaril ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo nitong Oktubre 3 ng gabi sa gate ng BF Resort sa kahabaan ng Aria St., Brgy. Talon 2, Las Pinas City. (Edwin Balasa)