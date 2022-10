GM Wesley So balik angas sa round 11

UMANGAT nang bahagya sa team standings si Super Grandmaster Wesley So matapos kalusin si GM Elshan Moradiabadi sa 11th round ng 2022 US Championship na nilalaro over-the-board sa Saint Louis, USA.

Umabot sa 36 moves ng Sicilian bago tinalbos ni 28-year-old So si Moradiabadi sa event na may 14-player single round robin format.

Nakalikom si Cavite-born So ng 5.5 points at kasalo siya sa three-way tie sa eighth place papasok ng 12th at penultimate round.

Makakalaban ni So sa round 12 si GM Aleksandr Lenderman, kailangan niyang manalo upang mapalakas ang tsansa nitong makapasok sa top 5.

Nakalaan ang prize fund na $250,500, hahamigin ng magkakampeon ang $60,000 habang kukubrahin ng second placer ang $45,000. (Elech Dawa)