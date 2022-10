Gigil sa DA! Cynthia ala-Digong ‘Mga p*tang ina talaga’

Habang tumatagal ay mistulang nagiging diskarteng Digong na palamura si Senador Cynthia Villar makaraang muling uminit ang ulo nito sa pagdinig ng Senado dahil sa diumano’y pagkahilig ng ilang opisyal ng Department of Agriculture na maglipat ng pondo na nakalaan sa pagbili ng farm equipment.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budget ng DA, sinabi ni Villar na ipinasa ng Senado ang Rice Tariffication Act para tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon ng agriculture industry sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF).

Sa ilalim ng batas, kalahati ng taunang P10 bilyong pondo ng RCEP ay dapat ilaan sa libreng pamamahagi ng farm machine at equipment.

Ayon kay Villar, hindi naman talaga naipatupad dahil ilan sa mga opisyal ng DA, kabilang si dating Agriculture Secretary William Dar ay nakiaalam sa operasyon at programa ng Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech).

“I already told them to leave PhilMech alone because that’s their expertise. But you refused to listen,” sambit ng naiinis na si Villar na nanguna sa budget hearing.

“Grabe. Mga putang ina nito talaga,” pabulong na sabi pa ng senadora.

Maraming beses nang kinastigo ni Villar ang ilang opisyal ng gobyerno sa pagdinig sa Senado dahil sa diumano’y korapsyon at iba pang iregularidad.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budget ng Department of Environment and National Resources (DENR) nagdaang linggo ay napamura rin si Villar matapos aprubahan ng ahensya ang reclamation project sa Manila.

Sabi ni Villar, ang nasabing proyekto ay magdudulot lang ng matinding pagabaha sa coastal areas sa Metro Manila, lalo na sa kanilang lugar sa Las Piñas City. (Dindo Matining)