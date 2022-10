Gelli trending panggagaya kay Maricel

Trending sa social media ang eksena ni Gelli de Belen sa Kapamilya teleseryeng “2 Good 2 Be True” kung saan ginamit niya ang isa sa mga iconic lines ni Maricel Soriano.

Swak na swak ang pagbitiw ni Gelli nang… “Huwag mo akong ma-Terry- Terry!” ang sikat na linya ng Diamond Star sa pelikulang “Minsan Lang Kita Iibigin.”

Sa naturang eksena, dinepensahan ni Margie (Gelli) ang kanyang sarili nang sumugod sa bahay nila ang kabit ng ex-husband niyang si Joey, na ginagampanan ni Keempee de Leon.

Pinuri ng netizens si Gelli dahil ramdam na ramdam talaga ang kanyang emosyon at swabe pa niyang naipasok ang iconic line ni Marya.

Usually kasi masayahin at palabiro ang karakter ni Gelli sa serye kaya bilib na bilib sila sa pagganap ni Gelli.

“Wait ang galing ng acting pero natawa ako sa biglaang Maricel Soriano reference. Hahahahaha!” tweet ni @mujiwastesink.

“Hindi siya nag-break ng character while saying “wag mo akong ma-Teri-Teri…” habang scary ‘yung titig niya. Dasurv,” sey naman ni @dajulala.

Dahil nga sa bonggang eksena ni Gelli, naipakita ulit niya na talagang isang siyang Gawad Urian best actress.

“Note to self na Gawad Urian best actress si Ms. Gelli. Pakahusay mhie!” sabi ni @pvsandrino.

“Wow! Galing naman iba tlaga ang ABSCBN…. ganda ng script at ng emosyon,” komento ni @kimboo1627.

Sa kwento ngayon ng “2G2BT,” mukhang may masamang plano si Joey para sirain ang magandang relasyon ng mag-inang Margie at Ali (Kathryn Bernardo), pati na rin ang sa magdyowang Margie at Kap. Rosales (Cris Villanueva). (Rb Sermino)