Gary V, Andrew E nagkrus ang landas sa Hollywood

Walang masamang tinapay sa isa’t isa sina Gary Valenciano at Andrew E kaya’t magiliw silang nag-selfie nang magkrus ang landas nila habang nasa Hollywood, USA.

Matatandaang nitong 2022 presidential elections campaign season ay magkaiba ng kandidato ang dalawang pioneer ng Pinoy music industry. Si Andrew E ay maka-BBM-Sara at all-out sa stage rallies, habang si Gary V ay maka-Leni-Kiko.

Nagkaroon pa nga ng kumparahan sa anak ni Gary V na si Gab Valenciano kontra kay Andrew E kung sino ang mas magaling magpa-hype ng crowd.

Nabahiran man ng away-politika, hindi maikakaila na musika ang magbubuklod sa dalawa.

“So I was at #GuitarCenter in Hollywood this afternoon, and then this happened (smiling and thumbs up emoji).

“No matter what…it’s music that will always bring us together!!! @andrewe_dongalo in the house!!! (thumbs up, praying hands, smile and white heart emojis).

“Take care and God bless you Sir Andrew E!!!” post ni Mr. Pure Energy sa kanyang Instagram stories nitong Martes.

On his part, ni-repost naman ni Andrew E ang selfie at IG story ni Gary V sa kanyang IG.

“You are truly a good person in and out, idol @garyvalenciano (red heart+smile+praying hands emojis),” ani Andrew E.

Unti-unti na ngang naghihilom ang sugat na dala ng mainit na bangayan sa politika hindi lang ng mga netizens kundi maging ng mga celebrities na gaya nina Gary at Andrew.

Nasa Amerika nga si Gary V para sa concert niyang “ReEnergized” na gaganapin sa Oktubre 21, 6pm sa Alaska Center For The Performing Arts sa Anchorage, Alaska. Makakasama niya rin dito ang singer na si Yeng Constantino. (Batuts Lopez)