Exclusive mula California: Tom nagsalita na sa Abante Tele-Tabloid

Beverly Hills, CA. — Finally, Dondon (my dear editor), nagkita rin kami ni Tom Rodriguez sa ‘Philippine Fashion & Cultural Expo’ event noong Sunday sa Carson Civic Center sa Carson, California.

Pa-event ‘yon ng Fil-Am fashion designer na si Ms. Lou Razon na siyang nag-invite sa amin doon.

Bago ako nagpunta roon, nag-message ako sa manager ni Tom na si Popoy Caritativo at na-excite ito na makikita ko na nga ang kanyang alaga. Kabilin-bilinan ni Popoy na i-hug ko siya kay Tom, pero nang magkita kami ng Kapuso hunk sa backstage, siya ang unang yumakap sa akin, kaya biniro ko pa siya.

‘Katuwa lang talaga ang mga artistang katulad ni Tom na ang sweet at sobrang ma-PR sa entertainment press, huh!

Anyway, sa Las Vegas, Nevada pala ngayon naglalagi si Tom, pero umuuwi rin paminsan-minsan sa kanila sa Arizona.

Sa chikahan namin ni Tom ay naikuwento niyang okey naman siya at by November raw ay pag-uusapan na ang new show niya sa GMA-7 at kailangan na niyang umuwi ng January.

Yes, haharapin na nga uli ni Tom ang kanyang showbiz career sa pagsisimula ng 2023. At least, may bagong project siya na niluluto ng kanyang home TV network. Bongga!

Anyway, mamayang 2:00pm mapapanood sa Abante Tele-Tabloid ang interview namin kay Tom, pati ang mga pangyayari sa ‘Philippine Fashion & Cultural Expo’ event kung saan ay nag-show sila ng Comedy Concert Queen na si Ai-Ai delas Alas.

‘Yun na!

Gigi de Lana dinumog ng mga Pinoy sa Glendale

Happy ako for my friend, Mae Miller na isa sa mga producer ng ‘Domination’ US concert tour kick-off show ni Gigi de Lana and The Gigi Vibes Band na ginanap sa The Alex Theater sa Glendale, California noong Saturday. Sold out ang tickets nila.

Sayang at hindi kami nagkaintindihan ni Mae, kaya hindi na ako nakapag-cover noon.

Pero nang tawagan nga ako kahapon ni Mae at ng co-producer niyang si Anajoy Rosete, nag-thank you sila sa mga naisulat ko tungkol sa ‘Domination’ concert nila.

Sobrang puring-puri rin nila si Gigi at ang banda nito dahil sobrang babait daw.

Wala rin daw tatalo sa pagiging ma-PR ni Carlo Aquino na special guest sa concert tour na ‘yon.

Bongga!