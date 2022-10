Convoy ni Cong hinarang ng SWAT

Hinarang ng mga tauhan ng Special Weapons and Tactics (SWAT) ng Philippine National Police (PNP) ang convoy ni Manila Rep. Bienvenido Abante dahil umano sa sagian ng side mirror.

Nabanggit ni Abante ang kuwento sa isang panayam sa telebisyon sa isyu ng pagbisita ng mga pulis sa bahay ng mga mamamahayag.

“Kahit ako noong isang araw, my convoy, hinarang ng SWAT eh. Just imagine SWAT ‘yan, hindi na nga ako nag-complaint after talking with the police officers, hindi na ako nag-complaint. Pero bakit ako bilang VIP ay haharangin ako ng SWAT pa,” sabi ni Abante.

Nang tanungin kung bakit hinarang ng SWAT ang kanyang convoy, sinabi ni Abante na ito ay dahil sa sagian ng side mirror.

“Hinarang ako sapagkat noong papunta kami ng Laguna parang nagkiskisan lang ‘yong parang ano parang side mirror lang nong police van tsaka nong aking back-up (vehicle). Nagkiskisan lang sila,” sabi ng solon.

Pagpapatuloy nito: “And then ah of course sinabi na, na tinapik ng driver ng aking back-up ‘yong salamin (ng police van) na nasira. ‘Yon lang ba? I mean sa ganong pagkakataon ba sinurveillance na ako, inabangan na ako doon sa pag-uwi ko, tinambangan (inabangan) na kami, SWAT eh nakakatakot po ‘yon eh.” (Billy Begas)