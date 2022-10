Brent Paraiso, Letran kinaldag Perpetual

INILAMPASO ng reigning back-to-back champion Letran Knights sa pamamagitan ng lakas ni Brent Paraiso ang Perpetual Altas, 74-59, sa solo laro Martes ng National Collegiate Athletics Association (NCAA) Season 98 men’s basketball action sa Filoil EcoOil Arena sa San Juan City.

Tumipa si Paraiso ng 16 puntos, 7 rebounds at 3 assists upang ibigay ang 7-3 rekord para sa Letran Knights sa ikalawang pwesto, katali ang Lyceum of the Philippines, sa likod ng lider na Saint Benilde na may 7-2 kartada.

Nakatuwang ni Paraiso si Louie Sanggalang na may 10 puntos, 10 rebounds, 1 assist at 1 steal.

Nag-init si Brent mula sa malalim sa 3-of-6 shooting na gumamit ng eksplosibong 21-3 simula sa fourth quarter para sa ikalawang round.

Nailagay ni Paraiso sa 67-43 ang iskor sa huling tatlong minuto ng laban buhat sa kanyang magkakasunod na tres.

Samantala, ang nasabing pagkabigo ay ang ikatlong sunod para sa Altas, na lumubog sa 4-6 marka. (Annie Abad)