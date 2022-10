Belle piniling 1st brand ambassador ng patok na clothing line

Napili ang aktres na si Belle Mariano bilang pinakaunang brand ambassador sa bansa ng patok na clothing line na SHEIN.

“SHEIN Philippines’ First-Ever Brand Ambassador: BELLE MARIANO (shining heart emoji).

“Welcome to the SHEIN Fam the gorgeous Belle Mariano! #BelleforSHEIN,” post ng naturang clothing line sa kanilang mga social media sites.

Sa Instagram account din ni Belle ay proud niyang ibinida ang panibagong endorsement niya.

“I’m happy to let you know that I am now part of the @sheinphilippines_ fam as the first-ever SHEIN Brand Ambassador in the Philippines,” ayon kay Belle nitong Martes.

Ipinasilip na nga ng aktres ang ilan sa mga naggagandahang damit mula sa SHEIN na siya mismo ang may suot.

Nagdiwang naman ang kanyang mga fans maging ang fandom nila ni Donny Pangilinan.

Siguradong magda-download na raw sila ng SHEIN app at bibili ng mga produkto nito lalo na’t si Belle na ang ambassador nito.

Inanyayahan naman ng aktres ang kanyang mga followers sa kanilang Pop-Up Showroom sa Oktubre 20, alas-12:00 ng tanghali sa Ayala Mall Manila Bay Activity Center.

Tatagal ito hanggang sa ika-23 ng Oktubre. (Batuts Lopez)