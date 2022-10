Angela Morena, Vince Rillon pang-porno ang lampungan

Certified erotic film director ang tukso kay Direk Topel Lee, ngayong sumabak na nga siya sa pagdidirek ng mga sexy movie sa Vivamax.

First time nga ni Direk Topel na gumawa ng pelikula, ang ‘Tubero’ na katakot-takot ang lampungan.

At sa bilang ko nga, umabot sa mahigit sampung ang hubaran, dilaan, laplapan, lamutakan, tirahan, at kung ano-ano pang term ang puwede mong isipin, sa ‘Tubero’.

Sa simula pa lang ng movie, makikita na gad na hubo’t hubad na naliligo si Angela Morena, at kasunod ay ang pagpapaligaya niya sa sarili. Kaloka, di ba?

Nasundan pa `yon ng sapilitang pagtatalik sa piling naman ni JC Santos, na gumaganap na mister niya sa ‘Tubero’. Papel nga kasi ng isang babaeng walang gana sa kama, o hindi mapaligaya ang dyowa, ang ginampanan ni Angela.

Na kinailangan niya ang tulong ng isang tubero, si Vince Rillon, para mabuhay ang pagnanasa niya. Na sa huli nga ay nauwi sa tunay na pag-iibigan.

Anyway, puring-puri ng lahat si Direk Topel Lee sa pag-execute ng intimate o sex scene nina Vince at Angela, na isang buong araw nga raw kinunan.

Lumabas nga ang husay ni Direk Topel sa paggamit ng kamera, na para ka ngang nanonood ng commercial sa ibang eksena, pero deskripsiyon niya, para raw ‘porn’, lalo na sa eksena nga nina Angela, Vince.

Kuwento ni Direk, originally ay medyo comedy dapat ang mga eksena. Pero nagdesisyon sila na gawing seryoso ang tema.

“I wanted sana na ma-feel na we’re in that situation, na parang cut to cut. Na like watching a porn, na you see the whole thing talaga. Pinahaba ko talaga yung scene na yon, na one whole day kinunan, kasi ganun talaga ang gusto kong ma-feel ng mga manonood, na para kang nanonood ng porn,” sabi ni Direk Topel Lee.

Inamin ni Direk na medyo mahirap ang naging karanasan niya, pero sa tulong daw ng mga beterano (sa sex scene), naging madali na lang.

“Mas marami kasi silang nagawang project na about sex, o ganito. Gina-guide ko lang sila. Pero ready sila lagi to apply kung ano ang dapat gawin, mas alam na nila kung ano gagawin,” sabi ni Direk Topel.

Well, puring-puri rin naman ng mga nakapanood ang acting nina Angela at Vince. Sabi nga, ito na ang pinaka-‘the best’ na performance nila, lalo na raw si Angela.