3 pekeng traffic enforcer huli sa pangongotong

Kalaboso ang tatlong nagpanggap na mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB) nang maaktuhan sila ng pulisya habang kinokotongan ng P1,000 ang isang truck driver sa Tondo, Maynila noong Linggo.

Kinilala ang mga suspek na sina Jericho Estares, 44-anyos, construction worker, residente ng Romana Ext Blk. 3 Barangay 103; Mark Buzeta, 35-anyos, jobless, ng No. 311 Innocencio Street; at Almario Duque, 30-anyos, ng No. 17C Maginoo St., pawang sa Tondo, Maynila.

Nakasuot pa ng uniporme ng MPTB ang mga suspek nang maabutan ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD)-Station 1 habang nangingikil ng P1,000 sa truck driver na si Noel Batister na kanilang sinita sa kahabaan ng Mel Lopez Blvd. sa kanto ng Moriones St. noong Linggo ng umaga.

Ayon kay Batister, sinabi ng mga suspek na hindi na siya titikitan ng mga ito sa kondisyon na ayusin na lang at bigyan sila ng P1,00.

Mahaharap sa kasong robbery extortion at usurpation of authority ang mga ito. (Juliet de Loza-Cudia)