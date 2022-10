3 Ateneo student wagi sa East Asia competition

Panalo ang 3 estudyante mula sa Ateneo De Manila University (ADMU) at dalawa pang ibang grupo mula sa nasabing paaralan, sa idinaos na Make the Case – East Asia Student Competition 2022 ngayong Oktubre.

Idineklara na overall first place winner sa naturang kompetisyon ang grupong ‘Team Dreamers and Doers’ na binubuo ng mga Development Studies students na sina Jan Mae Sagdullas, Jericho Urquiola, at Arianne Faith Ibon.

Ang case study na prinesent nila ay tinawag nilang ‘Aling Tindera Plastic-to-Waste Program” na kung saan layunin nito na mareduce at tuluyan nang mawala ang polusyon na dulot ng mga plastics. Ito ay pinarangalan bilang Theme Two Winner.

Ito rin ay isang plastic waste-to-cash program na kinabibilangan ng mga micro-entrepreneur na kababaihan na karaniwang may-ari ng mga sari-sari store.

Nilampaso ng Aling Tindera’s case ang apat na finalist sa naturang kategorya kabilang ang De La Salle University, Macao Institute for Tourism Studies, at Hong Kong University of Science and Technology.

Bukod dito, bumida rin ang grupong ‘Team Help Help Hooray’ na binubuo ng mga Chemistry student na sina Tiffany Peñaflor, Tafline Sia at Amanda Tolentino.

‘Wow-BFFP-Negros Or’s Apo Island’ ang titulo ng kanilang case profile na nakasentro sa pagbabawas ng plastic na malapit sa mga daluyan ng tubig na kasalukuyang ipinapatupad na sa isang barangay sa Negros Oriental. Ito naman ay pinarangalan bilang One Theme Winner.

Nanguna ang Apo Island’s case sa collaborative entries ng kanilang mga katunggali mula sa Ateneo de Manila University at Mapua University, Ateneo de Manila University at De La Salle University, at ang Singapore Management University.

Nakatanggap din sila ng karampatang cash prize. Nakakuha ng $2,500 at $4,000 ang grupong Dreams and Doers habang $4,000 naman para sa Help Help Hooray.

Dagdag pa rito, humakot rin ang grupong ‘The Sustainables’ mula sa ADMU, ng awards na ‘the Plastic Atlas Asia Insights Prize Award’ at naging recipient ng ‘the Community Engagement Prize Award’ na parehong may $1,000 na cash prize.

Humigit-kumulang 22 na university mula sa 10 bansa ang lumahok sa naturang kompetisyon. Ginanap ang kanilang online awards ceremony nitong ika-11 ng Oktubre.

Talaga namang angat ang kabataang Pilipino sa mundo! (Moises Caleon)