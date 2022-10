Yuka Saso mag-aangas sa Ladies Championship

SARIWA pa sa pagsegunda sa 73rd Ladies Professional Golf Association Tour Leg 28 Mediheal Championship nitong Oktubre 6 sa California, mataas ang kumpiyansa ni Yuka Saso ng Japan sa Leg 29 $2M 3rd BMW Ladies Championship sa Oak valley Country Club sa North Carolina sa Oktubre 20-23.

Mag-isa lang na pambato ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ang 21-anyos na dalagang Fil-Japanese sa maliit na bilang na 78 kalahok lang mula sa regular na 144 at may $300K top purse.

Kaya dehins niya makakasama sina ICTSI teammates Bianca Isabel Pagdanganan at Dottie Ardina na sapul sa pinairal na ‘year reshuffle’ sa dalawang bet ng ‘Pinas.

Unang sali pa lang ni Philippine-born Saso sa BMW. Bago pumangalawa sa Mediheal, tumersera siya sa Leg 2 Gainbridge LPGA at Boca Rio sa Florida noong Enero 30. (Ramil Cruz)