Wesley So pwersado magwagi sa round 11

KAILANGAN magtala ng panalo si Super Grandmaster Wesley So sa round 11 upang manatili ang asam nitong makasampa sa top 5 ng 2022 US Championship na nilalaro over-the-board sa Saint Louis, USA.

Nakasiksik si 28-year-old So sa three-way tie sa ninth place tangan ang 4.5 puntos, kasalo niya sina GM Moke Hans Niemann at Aleksandr Lenderman,

Makakalaban ni former Philippine Chess team star So sa 11th round si GM Elshan Moradiabadi sa event na may 14-player single round robin format.

Nakalaan ang prize fund na $250,500, hahamigin ng magkakampeon ang $60,000 habang kukubrahin ng second placer ang $45,000.

Samantala, solo sa tuktok si GM Fabiano Caruana na may pitong puntos, habang nasa pangalawang pwesto si Ray Robson tangan ang 6.5 points. (Elech Dawa)