Tunay na role model: Donny nilampaso mga sikat na aktor

Walang duda na nilampaso na ni Donny Pangilinan ang mga kasabayan niyang aktor, at pati na `yung mga nauna sa kanya.

Tinitingala at kinikilala na talaga ang kasikatan ni Donny, lalo na ang magandang image niya, na dapat idolohin ng mga kabataan.

‘Yun nga ang naging basehan ng “L’Officiel Philippines” magazine para gawing feature personality, cover, si Donny.

Sa Twitter ay nagpatikim muna ang magazine sa image ng isang lalake.

“A young actor and a role model for his generation who make it all look so easy – meet him tomorrow on the cover of L’Officiel Hommes Philippines Fall/Winter 2022 issue,” tweet nila kasabay ang video.

Dapat sana ay “guess who” ang dating, pero madaling nahulaan ng mga netizen, fan na si Donny ‘yon.

Si Donny lang daw kasi ang natatanging sikat batang aktor na malinis ang image at walang bahid na iskandalo. (Rey Pumaloy)