Shakey’s Super League: Lyceum, Adamson agawan sa quarters

Mga laro sa Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — UP vs MU

12:30pm — CSJL vs Benilde

3:00pm — EAC vs Adamson

5:30pm — UST vs Lyceum

Bibitbitin ni Mary Rhose Dapol at University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Lady Altas ang bandila ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) matapos mag-isang koponan na makatuntong sa quarterfinals ng 2022 Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Preseason Women’s Volleyball Tournament.

Nagawang biguin ng Lady Altas ang University of the East mula sa UAAP at mga karibal sa NCAA na San Beda University at Mapua University upang itala ang 3-1 panalo-talong record at umusad sa Pool A kasama ang nasa unahan na Univerisity of the Philippines (UP) Lady Maroons.

Tanging ang UPHSD ang naiwang koponan mula sa NCAA matapos na mapatalsik ang siyam na ibang miyembro na kinabibilangan ng tinanghal na kampeon na College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers.

Ang University of the East (UE) Lady Warriors naman ang tanging napatalsik sa koponan mula sa UAAP.

Tanging naiwan na nag-aagawan naman sa huling silya sa Pool B ang Adamson University (AdU) Lady Falcons na bitbit ang 2-1 panalo-talo at ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates na bitbit din ang 2-1 kartada. (Lito Oredo)