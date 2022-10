Senyorita pinakain ng alikabok kalaban

INILAMPASO ni Senyorita ang mga nakatunggali matapos ang walang kahirap-hirap na panalo sa Condition Race Merged na inilarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite nitong Linggo.

Humarurot agad sa unahan si Senyorita paglabas ng aparato upang itarak ang wire-to-wire win sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Hindi binitawan ng anak nina Cat Brulay at Near Miss ang unahan at dahil sa tikas ni Senyorita ay nanalo ito ng may 10 kabayo ang agwat sa sumegundong si Batang Cabrera.

Sinakyan ni jockey John Alvin Guce, inirehistro ni Senyorita ang tiyempong 1:29 minuto sa 1,400-meter race sapat upang ibulsa ng winning horse owner ang P10,000 karagdagang premyo.

Terserong dumating sa meta si Speeding Hero habang pumang-apat si Refuse To Lose.

Samantala, ilalarga sa darating na Linggo ang 2022 Philracom-PCSO Silver Cup na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas. (Elech Dawa)