Sapakan sa team normal lang ‘yan

KUNG napanood n’yo ang video clip na inilabas kamakailan ng TMZ Sports, makikita na sobrang lakas pala ng sapak ni Draymond Green sa kakampi nitong si Jordan Poole sa praktis ng Golden State Warriors.

Ayon sa kwento, nagyayabangan tapos ay nagkapikunan ang dalawa kaya ayun, nauwi sa pananapak ni Green kay Poole.

Ilang mga miron ang nagsasabing dapat isuspinde ng Golden State si Green dahil hindi daw acceptable ang ginawa nito.

Sa dinig ko, pinagmulta na ng Warriors ng undisclosed amount si Green pero hindi pinatawan ng suspensiyon.

Move on na din si Poole at mukha namang walang galit kay Green dahil nag-sorry na daw ito at pokus na ulit sila sa pagdepensa ng kanilang korona.

Tingin ko, normal lang ang mga ganyan sa team sports, sa PBA lang marami nang ganyang insidente.

Palabok lang iyan sa samahan ng mga magkakampi.

‘Ika nga, naglabas lang ng init ng katawan ang mga barako.

Ang mahalaga, mas nakilala na nila ang hangganan at ugali ng bawat isa.

Magiging maingat na sila sa pakikitungo sa bawat isa upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari.

Kayo mga ka-Benchwarmer, ano sey n’yo sa isyu na iyan?