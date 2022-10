San Beda titirisin uli ang Arellano

Team Standing W L

Benilde 7 2

JRU 5 2

Lyceum 7 3

San Beda 6 3

Letran 6 3

Perpetual 4 5

Arellano 4 5

SSC-R 3 5

Mapua 2 8

EAC 1 8

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

12:00noon — San Beda vs Arellano

3:00pm — Letran vs Perpetual

MULING magsasanib-pwersa ang mga beteranong sina JB Bahio at James Kwekuteye sa San Beda University (SBU) Red Lions na kakaharapin ang Arellano sa unang laro sa second round 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes.

Tatangkain ng Mendiola-based squad na makubra ang ikalawang sunod na panalo at makaulit kontra Arellano sa alas-12 ng tanghali, na susundan ng tapatan ng Colegio de San Juan de Letran Knights at Perpetual Altas sa tampok na laro sa alas-3 ng hapon.

Dinomina ng San Beda ang Arellano sa kanilang unang pagtatapat, 96-61, noong Oktubre 7 na pinangunahan nina Bahio at Kwekuteye sa tig-13 puntos.

Galing rin ang koponan sa panalo kontra Perpetual Altas nitong nagdaang Miyerkoles, 71-52, nang bumuhos naman si Bahio ng 16 markers habang bumakas ang Filipino-Canadian forward na si Kwekuteye ng 12 marka.

Umangat sa 6-3 kartada ang Red Lions, na lubos namang pinapurihan ni coach Yuri Escueta.

“Last game against CSB, we had guys shooting 0-of-4, a couple of guys 0-of-3, which were open, so I couldn’t blame James (Kwekuteye) if he was the only one making shots,” wika ng rookie coach. (Gerard Arce)