Rep. Atayde tututukan panlabang Pinoy serye sa abroad

Dumalo sa MIPCOM Cannes sa French Riviera si Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde para sa espesyal na screening ng pilot episode ng ‘Cattleya Killer’, ang unang international serye na prinodyus ng ABS-CBN International Productions at Nathan Studios Inc.

Ang MIPCOM Cannes ay ang pinakamalaking merkado ng content sa buong mundo at bahagi ng mga responsibilidad ni Atayde bilang vice-chair ng Creative Industry and Performing Arts Committee ng 19th Congress ang pag-promote ng mga pelikula at seryeng Pinoy sa globalcommunity.

Ito ang unang pagkakataon kung saan ipapalabas ang isang proudly made Filipino series sa mga industry decision makers upang makakuha ito ng global distribution partner.

Ang Cattleya Killer ay ang unang mainstream starring role ni Atayde mula ng ito ay magwagi sa Congressional race sa Quezon City noong May election.

Mula noon, mahigit 41 bills na ang naiakda ni Atayde, kasama ang HB 457 na naglalayong i-deklara ang Quezon City bilang Film and TV Arts capital ng bansa gayundin ang HB 459 na isang bill ukol sa occupational safety ng mga artist at mangagawa sa sektor ng pelikula at telebisyon.