Purdoy buwis-buhay sa sardinas, noodles

Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Raffy Tulfo kaugnay ng napakataas na sodium sa mga instant noodle at sardinas na madalas umanong kinakain ng karamihan sa mahihirap na pamilyang Pinoy.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budget ng Department of Trade and Industry (DTI), hiniling ni Tulfo sa ahensya na gumawa ng kaukulang hakbang at hilingin sa mga gumagawa nito na bawasan ang sodium sa paggawa ng nasabing mga produkto dahil delikado ito sa kalusugan ng mga tao.

“Dangerous and hazardous po ‘yan sa kalusugan ng mga mamamayan and yet, it continues. It goes on and on and on,” sabi ni Tulfo.

Ayon pa sa senador, batay umano sa survey ng National Kidney and Transplant Institution (NKTI), mahigit 1.2 milyon Pinoy ang nagkakasakit sa kidney dahil sa pagkonsumo ng maalat na produkto kabilang ang sardinas at noodles na madalas pagkain ng mahihirap.

“Itong mga instant noodles na ito, ‘di lang once a day nako-consume ng mahihirap…some of them nako-consume twice, 3 times a day, minsan may kasama pang meryenda. Marami na tayong naririnig sa mga health expert na too much sodium [nakakasama sa kalusugan],” ani Tulfo.

Paglilinaw pa ng senador, hindi siya kontra sa pagbebenta ng noodles at sardinas subalit kailangan hindi malagay sa peligro ang kalusugan ng mga tao.

“May alternatibo para mapapaba? ‘Di ako against….Ilagay ntin sa lugar pagbebenta ng mga pagkain especially nakonsumo ng mga mahihirap. Ang mga mahihirap mukhang napapabayaan na….” sabi pa ni Tulfo.

“Ano po ang ginagawa ng DTI? tanong pa ng senador.

Giit naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual, hindi sila ang tumututok sa nasabing usapin kundi ang Food and Drug Administration (FDA).

Nangako rin ang DTI na ilalapit nila sa FDA ang concern ng senador hinggil sa mataas na sodium content ng mga produktong ibinibenta sa mga pamilihan partikular ang noodles at sardinas. (Dindo Matining)