Pinay Alexandra waging Miss Supermodel sa India

Sa unang pagkakataon ay nagwagi ang Pilipinas sa Miss Supermodel Worldwide 2022 na ginanap sa India noong nakaraang October 15.

Si Alexandra Mae Rosales ang naging representative ng Pilipinas at kauna-unahang Filipina na nanalo sa naturang pageant.

Ang kanyang mga runners-up ay sina Kaylee Roxanne Porteges Zwart of Netherlands (1st runner-up); Nova Retalista of Indonesia (2nd runner-up); Sonia Alt Mansour of France (3rd runner-up) and Alina Cheveleva of Kazakhstan (4th runner-up).

Pinost ni Rosales sa kanyang Instagram Stories ang masayang moment sa pagpanalo ng korona para sa Pilipinas.

“Thank you Miss Supermodel Worldwide for trusting me.”

Kinabog ng 26-year old na si Rosales na taga-Laguna ang 16 other candidates sa naturang pageant.

Bago lumaban sa Miss Supemodel Worldwide si Rosales, na-represent na niya ang Pilipinas at naging 2nd runner-up siya sa Miss Southeast Asia Ambassadress pageant sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2015. Taong 2021 noong sumali siya sa Binibining Pilipinas Pageant.

Nagtapos sa kursong Tourism si Rosales mula sa Malayan Colleges at kumuha pa siya ng ibang kurso sa De La Salle-College of Saint Benilde.

Ang Miss Supermodel Worldwide ay nagsimula noong 2018 at isa itong international modelling competition and beauty pageant na ang headquarters ay nasa New Delhi, India. Ang past winners ay sina Miss Belarus (2018) at Miss Thailand (2019). Two years na walang pageant dahil sa global pandemic. (Ruel Mendoza)