‘Patay ka, good luck bro’ Ryan binantaan sa ‘pamamaril’ ni Juday

Naaliw ang mga netizen sa palitan ng mga comment ng mag-asawang Ryan Agoncillo, Judy Ann Santos. Ipinost ni Ryan ang picture ni Juday habang nagta-target shooting ito or call of duty.

Nag-caption si Ryan na, “sabi mo, home by lunch.”

Na nireplayan ni Juday na, “Lam na ah… mahirap akong inaabot ng gutom.”

Naaliw ang mga netizen, artista. Lalo na at mahusay pala si Juday na mamaril.

Kaya comment kay Ryan, “Patay ka tatay ryan.”

“Good luck bro.”

“Lam mo na siguro namen basa mo na ibig sabihin ni kumander.”

Pero may mga pumuri rin sa porma ni Juday at sana raw, from drama ay action naman ang gawin nito.

‘Gastos lang ‘yan!’ Ryza Cenon ayaw pakasal kay Miguel

Consistent ang Viva artist na si Ryza Cenon na ayaw pa niyang magpakasal. In fact, mas priority niyang talaga ngayon ang mapalaki raw at magkaroon ng magandang foundation ng relationship sa anak nila ng partner na si Miguel Cruz na si Night.

Nagpapagawa na sina Ryza at Miguel ng sarili nilang bahay, pero ang kasal ay wala pa talaga sa priority nila.

In fact, diniretso rin daw ni Ryza ang partner na ‘wag itong magsu-surprise proposal sa kanya dahil baka hindi magustuhan ang posible niyang isagot.

“Sinabi ko na sa kanya na ‘wag kang magpo-propose ng secret. Baka mapahiya ka. ‘Yung mga gano’n. Kumbaga, tanungin mo na lang ako ng diretso. Baka kasi, hindi pa ko ready, ‘di ba?”

Para raw kasi kay Ryza, hindi naman daw kasi kailangang may pa-proposal pa and all, pwede rin naman daw kasing intimate lang kung talagang kailangan.

“For me, ang importante pa rin ‘yung relationship. ‘Yung nabubuo. Kumbaga, papers lang ‘yan. ‘Yan lang ang magpapatunay. Bakit, kung wala ba ‘yon, hindi na rin kayo magmamahalan?

“Hindi ko naman sinasabi na tama ako. Hindi ko rin naman sinasabing against ako sa kasal. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Minsan nga, iniisip ko, ‘yung kasal, gastos lang.”

At sabi pa ni Ryza, solid naman daw ang relasyon nila ng ama ng anak. May ups and downs man, kasama naman daw talaga ‘yon sa kahit anong relasyon.

Pinsan daw ni FL Liza? Soriano sa gabinete pinalagan

Tila inaasahan na ng karamihan na talagang magkakaroon ng posisyon sa gobyerno ang asawa ni Toni Gonzaga na si Paul Soriano.

Ini-appoint na nga ito ng Presidente ng bansa ngayon na si Bongbong Marcos bilang Presidential Adviser on Creative Communications.

Dahil dito, may nabasa na kami agad na naglabas ng Executive Order sa dapat lang daw na i-appoint ng Pangulo, hindi na raw kasama rito ang relatives kahit ng kanyang asawa hanggang sa fourth degree.

Nagkataon na si Paul ay sinasabing pinsan ni Liza Araneta-Marcos. Hindi kami masyadong maalam sa batas kaya hindi rin namin alam kung valid pa rin ba ang EO na ito o hindi na.