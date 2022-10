Pano ba ‘yan Julia? Gerald maganda, seksing foreigner ang bagong ‘babae’

May bago na namang ili-link kay Gerald Anderson.

Hindi kasi kinagat ang tsismis kina Gerald at Kylie Padilla, na nagsyuting nga ng pelikula sa Switzerland, na prodyus ng Mavx Productions, Inc. Kasi nga, agad-agad na sinagot ni Kylie ang tsismis, na wala silang relasyon, at hindi siya buntis kay Gerald.

Pero heto nga, pinost na rin sa Instagram ng isa pang artistang babae/modelo, si Elena Kozlova, ang photo nila ni Gerald, na yakap-yakap siya ng aktor, habang nakaupo.

At dahil mga mestizo/mestizo sila, kaya marami ang nagsasabing bagay na bagay sila.

At siyempre, aprubado ni Gerald ang pag-post ng photo na yon. Katunayan, isa siya sa unang nag-like ng photo na yon.

Teka, sino ba si Elena Kozlova?

Heto nga ang chika:

“Happy to finally share this news! Our movie, #ToRussiaWithLove by @mavxproductions is coming to @netflix worldwide this November 1st! This movie is my acting debut (if you don’t count my 7-second Bollywood movie appearance), and I’m incredibly excited and grateful for this opportunity. Will probably post way too much information about TRWL here – it’s a funny rom-com and a genuinely feel good movie that I’m proud to recommend. P. S. Pwede mag-Tagalog!” sabi ni Elena.

Yes, si Elena nga ang bagong leading lady ni Gerald sa pelikula na ipalalabas sa Netflix. At ang photo nila ay gagamiting poster ng movie nila.

Mas mauuna pa itong ipalabas kesa sa Gerald-Kylie movie, ha! O baka naman pang-cinema ang movie nila?

Anyway, sure ako, marami na naman ang mangungulit kay Julia Barretto, kung ano ang reaksiyon niya? At sure ako, marami rin ang magko-comment ni Elena na mag-ingat kay Gerald. Hahahaha!

Pero sa ngayon, puro masaya, at pagbati ang mababasa mo sa IG ni Elena na kasama si Gerald.

At yes, maganda, seksi, modelo, ang bagong ‘leading lady’ ni Gerald, ha! Bongga talaga si Gerald, di ba? Puwedeng i-partner kahit kanino, mapa-Pinay man, o foreigner. (Rb Sermino)