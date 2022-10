Michaela Jasmine Mojdeh lumangoy ng 4 gold medals

MULING nagpakitang-gilas ang tinaguriang “Water Beast” na si Micaela Jasmine Mojdeh nang pangunahan niya ang BEST (Behrouz Elite Swimming Team) nang humakot ng 15 medalya sa ikalawang araw ng 2022 PSI Long Course Grand Prix Championship sa New Clark City Aquatics Center sa Tarlac nitong Biyernes.

Nagwagi ng ginto si Mojdeh sa 100m butterfly at 200m breast sa kanyang age group sa oras na 1:04.47 at 2:50.03, ayon sa pagkakasunod.

Apat sa 13 gintong medalya na hinakot ng BEST ay nagmula kay Mojdeh kung saan ay nag-uwi din siya ng silver medal galing sa 100m fly at 400m free.

Nagtapos siya ng pangalawa sa 100m free (1:01.03), 800m free (9:46.74) at pangatlo sa 50m breast (35.53).

“Talagang patibayan, halos walang pahinga dahil 12 events ‘yung entry niya. Very thankful kami sa guidance ni Lord at laging ready and healthy ang aming mga swimmer, and of course sa matiyang pagsasanay ng coaching staff headed by coach Virgie,” ayon kay Joan Mojdeh, ina ni Jasmine at founder ng Swimming League Philippines (SLP). (Annie Abad)