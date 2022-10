Mga bagitong taekwondo jin sa Smart-MVP tourney

SASALANG ang mga baguhang jin sa 2022 Smart-MVP Sports Foundation National New Face of the Year Taekwondo Championships sa Oktubre 22-23 sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Handog ng Philippine Taekwondo Association (PTA), target ng kompetisyon na masukat ang kakayahan ng mga batang taekwondo jin na produkto ng iba’t ibang sports clinics at summer camps sa dalawang araw na kompetisyon na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC) at Milo.

Layunin ng PTA na maitaas pa ang kasanayan, kumpiyansa at disiplina ng mga kabataan.

Humigit-kumulang 1,500 kalahok ang kumpirmadong lalahok sa ‘Kyorugi’ na nagtatampok ng Senior, Junior Cadet, Grade School at Toddler events para sa parehong male at female categories, habang ang ‘Poomsae’ ay indibidwal na event para sa colored at black belt.

Ang kumpetisyon ay isang paraan upang suportahan ang pangako at pagsusumikap ng PTA para sa pagpapaunlad ng sports.

Pinapayuhan ang mga magulang at tagapag-alaga na i-enroll ang kanilang mga anak sa kompetisyong sisipa ganap na alas-9 ng umaga. (Ferdz Delos Santos)