Media bisita ng PNP kinonek sa ‘oplan tokhang’

Ikinumpara ni Albay Rep. Edcel Lagman sa Oplan Tokhang na ginamit ng nakaraang administrasyon ang pagbisita ng ilang pulis sa bahay ng mga mamamahayag.

“The recent unannounced visits of police officers, mostly in plainclothes, to the homes and studios of selected broadcasters is reminiscent of the intrusive and illicit ‘operation tokhang’ on drug suspects,” sabi ni Lagman.

Sinabi ni Lagman na kailangan ng mga mamamahayag ng proteksyon laban sa banta at panganib at hindi ang panghihimasok ng mga pulis sa kanilang privacy.

“These veiled harassments must be stopped as they constitute attempts at prior restraint on the freedom of expression,” dagdag pa ni Lagman.

Ang Oplan Tokhang ay operasyon ng pulisya kung saan kinakatok ang bahay ng mga pusher at user. (Billy Begas)