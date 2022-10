Marcos itutulak Department of Water Resources

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isusulong nito ang pagtatatag ng Department of Water resources para matugunan ang mga isyung may kinalaman sa malinis na supply ng tubig sa bansa.

Nakipagpulong ang Presidente sa mga matataas na opisyal ng Isabela sa Malacañang nitong Lunes at nangakong isusulong nito ang mga polisiya ar repormang may kinalaman sa water management.

Ang pagtatatag ng Department of Water Resources ay isa sa mga panukalang batas na binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address noong Hulyo.

Kabilang sa mga napag-usapan sa pulong ng Presidente sa mga bisitang opisyal ay ang mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka sa Isabela at buong Cagayan Valley, kasama na rito ang pagtatayo ng mga bagong dam at rehabilitasyon ng mga lumang dam at pagpapalakas sa produksyon sa agrikultura. (Aileen Taliping)