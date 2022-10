Lucy, Goma pinabongga Miss Ormoc

Kahapon ng madaling araw ay ka-chat namin si Ruffa Gutierrez via WhatsApp. Kagigising lang daw niya.

“I slept the whole day. Napagod ako sa hosting sa Ormoc (para sa beauty contest na Miss Ormoc 2022 sa bayan ni Mayor Lucy Torres-Gomez at Congressman Richard Gomez). I was standing for 6 hours kaya my feet were swollen after the event,” chika ni Ruffa.

Ang nanay naman niyang si Annabelle Rama, isa sa mga nag-judge sa beauty contest na ‘yon at nakasama ni Ruffa sa pagho-host si James Deakin na kilalang blogger-host.

Bukod sa tatlo, nasa event din na ‘yon sina Ian Veneracion, Bailey May at Kyle Echarri.

Ang bongga ng Miss Ormoc 2022 dahil talagang pinaghandaan ‘yon nina Goma at Lucy, huh!

Ruffa, Raymond matindi pasabog sa b-day ni Annabelle

Anyway, enjoy naman ang mag-ina sa kanilang bonding lalo na at kasama nila ang sister ni Tita Annabelle na si Tita Eva Rama na taga-Melbourne, Australia.

Sabi nga ni Ruffa, working bonding nila ‘yon ni Bisaya na ang dalas niyang nakakasama lately at makakasama pa niya pag-alis nila today pa-Sydney, huh!

In fairness, mukhang palaging magkasundo ang mag-ina at wala silang hindi pinagkakasunduan lately. So nice!

Panay nga pala ang kulit sa akin ni Ruffa para sa old pictures ng nanay niya dahil may mga ‘pasabog’ sila ni Raymond Gutierrez sa 70th birthday celebration ni Bisaya.

Yes, tutok na tutok sina Ruffa at Mond para sa special event na ‘yon ng Gutierrez matriarch.

Actually, Dondon (my dear editor), excited na nga ako sa mga plano nila na madalas nilang ikuwento sa akin. I’m sure, mae-enjoy mo rin ‘yon dahil a-attend ka at isa ka sa mga nag-RSVP (came from the French phrase répondez s’il vous plaît) na ibig sabihin ay mag-reply ka kung makaka-attend ka ba sa imbitasyon sa ‘yo sa isang event.

And speaking of pag-RSVP, nang kachikahan ko naman si Bisaya, ako ang kinukulit niya na mangulit daw sa ibang mga invited niya na wala pang reply kung makaka-attend ba sila o hindi.

Eh, very few lang kasi ang invited ni Bisaya, kaya ang gusto niya ay masiguradong makaka-attend ang mga ‘yon dahil kung hindi naman sila puwede ay makakapag-invite siya ng iba kesa naman may empty chairs, ‘noh?!

In fairness, exciting ang line-up ng invited guests ni Bisaya, kaya marami kang makakachikahan sa 70th birthday event ni Tita Annabelle, Dondon, so, don’t be late!

Anyway, kung sina Ruffa at Mond ay may mga ‘pasabog’ na inililihim nila kay Bisaya (na mukhang natunugan na niya ang iba), mismong ang may kaarawan ay may panggulat din daw sa kanyang mga bisita at may ia-announce nga siya na ako pa lang ang nakakaalam at inililihim niya kahit sa kanyang mga anak.

Kung ano ‘yon, abangan sa Abante Tele-Tabloid!

‘Yun lang!