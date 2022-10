Lindsay Stalzer bwisit sa 2 olats ng F2 Logistics

Team Standings W L

Chery Tiggo 2 0

Petro Gazz 1 0

Creamline 1 0

Akari 1 1

Cignal 1 1

Choco Mucho 1 1

PLDT 1 1

UAI-Army 0 2

F2 Logistics 0 2

Mga laro Martes: (Philsports Arena)

2:30pm — UAI vs F2 Logistics

5:30pm — Creamline vs Petro Gazz

SAWA na sa talo si import Lindsay Stalzer, anumang mangyari, kailangan na nilang manalo.

Pilit kakalimutan ng F2 Logistics Cargo Movers ang dalawang sunod na pagkabigo pagharap sa United Auctioneers, Incorporayed-Army Lady Troopers sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Tangan ang parehong 0-2 kartada, naung yumuko sa tatlong set ang Cargo Movers kontra Chery Tiggo Crossovers, 23-25, 21-25, 22-25 at sunod na lumagapak kontra Choco Mucho Flying Titans, 21-25, 25-22, 20-25, 24-26, nitong Huwebes ng gabi. i

Hindi rin pinalad sa fifth set ang Lady Troopers laban sa PLDT High Speed Hitters, 25-17, 20-25, 26-24, 11-25, 11-15 at sunod na winalis ng Akari Power Chargers sa tatlong set.

“I let the team know how upset I am and heartbroken about that because it’s serious, we can’t just take these losses lightly,” wika ng three-time F2 Logistics reinforcement na haharap laban kay Canadian Laura Condotta sa unang laro sa alas-2:30 ng hapon.

Masasaksihan rin ang tapatan ng naghahanap ng three-peat o Grand Slam na Creamline Cool Smashers laban sa defending champion na Petro Gazz Angels sa main event sa 5:30pm.

“We definitely had every opportunity to win that game and we let it slip through our fingers,” himutok ng 38-anyos na two-time MVP ng Philippine SuperLiga Grand Prix.(Gerard Arce)