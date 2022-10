Hidilyn Diaz naghahanap ng pondo para sa Olympics

PONDO para sa kanyang paghahanda sa 2024 Paris Olympics ang inaasinta ngayon na maisakatuparan ni 2020+1 Tokyo Games gold medalist Hidilyn Diaz.

Ayon sa kanya, mas importantebng pagtuunan ng pansin ngayon kung saan siya kukuha ng pantustos sa kanyang mga pangangailangan para sa kanyang team na tutulong upang muli siyang makapag-uwi ng gintong medalya buhat sa Olimpiyada.

“Kailangan ko ng team. Paano na ‘yung coaches ko sa likod? Hindi naman pwede na ibang coaches ang kasama ko na hindi ako kilala. Paano ‘yung pagkain ko? Nag-a-add ako ng weight. Nutrition really helps sa laro, tapos ‘yung sports psychologist. So kailangan ko ng team,” ayon kay Diaz sa isang panayam.

Kabilang aniya sa mga kakailanganin niyang pondohan bilang paghahanda sa pagsabak sa darating na Olympics ay ang pamasahe ng Team Diaz papunta sa Colombia para sa IWF World Championships, gayundin ang mga professional fee ng kanyang mga coach na nagsasanay sa kanya upang muling makapag-uwi ng ginto.

Nilinaw din ng 31-anyos na weightlifting champion na ang kanyang mga insentibong nakuha noong nakaraang taon ay hindi bahagi ng kanyang pondo bilang paghahanda para sa kompetisyon kundi ito ay para sa kanyang pamilya.

“Iniisip kasi ng iba, ‘oo nga nanalo ka na ng gold. ‘Yung napanalunan mo ‘yun ang gagastusin mo.’ Pero siyempre pa’no ka makakapag-ipon para sa sarili mo, after ng career mo, paano na lang? Hindi siya sustainable kung ‘yung ipinanalo ko ang gagastusin ko,” aniya.

Idinagdag pa niya na ang kanyang pagiging gold medalist ay hindi ticket upang makakuha ng siguradong pwesto para sa susunod na Olympics.

Aniya, kailangan pa rin umano niyang sumabak sa mga qualifying tournament upang patunayan na karapat-dapat siyang makapasok sa nasabing quadrennial game.

“Iniisip kasi ng iba na after ko manalo ng gold, hindi ko na kailangan ng suporta, na hindi ko na kailangan ng team para manalo sa Olympics. Sa Olympics kasi kailangan mo to earn it again. Hindi ibig sabihin na gold medalist ka, automatic na magka-qualify ka sa Olympics,”ayon pa rin kay Diaz. (Annie Abad)