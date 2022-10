Edgar, Shaira matibay ang relasyon

Maraming sinakripisyo si Edgar Allan Guzman para sa kanyang pamilya.



Noong nakaipon si EA, niregaluhan niya ng bahay ang kanyang ina at pinag-aral lahat ang mga kapatid.

Kaya malaki ang pasasalamat ng aktor sa sunud-sunod na trabaho niya sa Kapuso network.

“Kung hindi po sa mga shows na binigay ng GMA sa atin, baka hindi ko pa rin matupad ang mga pangako ko sa pamilya ko. Ngayon at maayos na ang lahat, siguro naman ang sarili ko naman ang isunod ko,” sabi ni EA na going strong ang relasyon sa girlfriend na si Shaira Diaz.

Mapapanood si EA bilang si Miro sa GMA Afternoon Prime series na Nakarehas Na Puso. Isa sa tatlong anak ni Jean Garcia na napariwara ang buhay dahil sa taong sumira ng kanilang masayang pamilya.

Ayon kay EA, nagsisilbing inspirasyon niya sa trabaho si Jean Garcia.

“Alam naman natin kung gaano siya kahusay, mapakontrabida man, bida man, drama man. I’m looking forward na magawa namin ‘yung mga madadrama at mabibigat na eksena. Looking forward din ako sa kaniya when it comes to acting. Ako kasi ‘yung aktor na hindi lang ako kakampante sa kung ano man ‘yung ginagawa ko. Gusto ko natututo rin ako,” sey pa ni EA. (Ruel Mendoza)