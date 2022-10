Duterte legacy: Metro Manila subway

Sinimulan na po ng gobyerno ang Metro Manila Subway Project na inaasahang magpapagaan sa buhay ng maraming commuters sa Metro Manila sa sandaling matapos ito.

Bawat mamamayan sa Metro Manila ay nangarap na makabiyahe ng walang iniindang traffic o kaya mapabilis ang mahabang oras na kanilang biyahe lalo na sa kahabaan ng EDSA kaya naman nagpursige ang gobyerno na maituloy ang subway project.

Ilang dekada na pong problema ang matinding traffic sa Metro Manila at nabawas-bawasan lamang ito noong dumating ang Duterte administration dahil isinulong ang mga infrastructure project na nakapagpagaan sa buhay ng mamamayan lalo na sa Metro Manila.

Sa katunayan po, sa ilalim po ng Build,Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nabuo ang plano at nasimulan ang mga negosasyon para sa Metro Manila Subway Project na itinuloy ng Marcos administration.

Nagpapasalamat po tayo kay dating Pangulong Duterte dahil isinaalang-alang nito ang kapakanan ng mamamayan na mapagaan ang biyahe pagpasok sa trabaho at magkaroon ng pagbabago sa dinaranas na kalbaryo araw-araw.

Naiparamdam ng dating administrasyon sa mga Pilipino ang mga pagbabago lalo na sa mga malalaking infastructure projects kaya naman tinawag ang Duterte Administration na “the Golden Age of Infrastructure”.

Hindi po mabibigo ang mga Pilipino lalo na ang mga taga-Metro Manila dahil itinuloy ng kasalukuyang administrasyon ang subway project na isa sa mga hinihintay ng publikong matagal ng nagtitiis sa problema ng matinding traffic.

Sa katunayan, nito lamang October 3, 2022 ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation (DOTr) at ni Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko.

Ang Metro Manila Subway Project ay binansagang “project of the century” dahil ito ang magiging kauna-unahang subway sa Pilipinas at sa sandaling matapos ito ay malaking kagaanan sa biyahe ng maraming commuters.

Mula sa ilang oras na biyahe mula Quezon City hanggang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ay magiging 35 minutes na lamang sa sandaling matapos ang proyekto at inaasahang pakikinabangan ng libo-libong mga pasahero kada araw sa sandaling matapos ito sa 2028.

Ang sabi po ni PBBM, mawawala na ang mahabang pila ng traffic lalo na sa kahabaan ng EDSA sa sandaling matapos ang proyekto at magiging magaan na ang biyahe ng mga pasahero sa Metro Manila.

Magandang oportunidad din ito para sa pagnenegosyo at sisigla ang ekonomiya dahil kapag marami ang gagamit sa subway system, maraming tao at maraming negosyo ang maitatayo sa subway stations.

Popondohan ng Japan ang subway project at makakaasa ang mga Pilipino sa kalidad ng proyekto dahil gagamitin ang state-of-the -art na teknolohiya ng Japan kasama na ang tulong ng mga eksperto nila sa railway system.

Hindi po lingid sa atin na ang Japan ang isa sa mga bansang may pinaka-modernong railway system at ito ang gagamiting konsepto sa gagawing subway system sa Metro Manila.

Ang phase 1 ng subway project ay may habang 3.4 kilometro na magsisimula sa bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City hanggang Shaw Boulevard at magkakaroon ng dalawang stations na kukunekta sa Taguig City.

Pero ang kabuuan ng subway project ay mula Valenzuela City hanggang Bicutan Taguig na may habang mahigit 33 kilometers at 17 stations.

Ang sabi po ng DOTr, sa sandaling maging fully operational ang subway project ay kayang makapag-accomodate ng mahigit kalahating milyong Pilipino kada araw at mababawasan ang oras ng biyahe mula Valenzuela hanggang Bicutan at magiging 35- 45 minutes na lamang.

Sa pagsisimula po ng proyekto ay aasahan ang kaunting abala sa publiko kaya naman nagpauna na ang Presidente ng paghingi ng pasensiya sa mga motorista na makakaranas ng abala habang ginagawa ang phase 1 dahil walang kapalit na ginhawa naman sa sandaling ganap na matapos ito.

Nagawa na po nating magsakripisyo at makunsimi araw-araw ng napakahabang panahon sa trapiko sa Metro Manila ng walang inaasahang pagbabago, kaya dagdagan pa natin ng kaunti ang pasensiya natin dahil sa pagkakataong ito ay may aasahan tayong pag-asa na makawala sa napakatagal ng sakripisyo sa traffic.

Ang tagumpay po ng gobyerno sa subway project na ito ay tagumpay rin ng mamamayan kaya magtulungan po tayo para sabay-sabay na makausad sa pagbabago tungo sa pag-unlad ng Pilipinas.