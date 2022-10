Blended learning aprub sa private, public face-to-face na!

Magpapatuloy sa Nobyembre 2 ang buong pagpapatupad ng face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa, ayon sa Department of Education (DepEd).

Ang mga pampublikong paaralan ay magpapatuloy sa full implemantation ng in-person classes sa Nobyember 2, batay sa inilabas na order ng DepEd.

“After the said date, no public school shall be allowed to implement purely distance learning or blended learning, except for those that are expressly provided an exemption by the Regional Director, those whose classes are automatically cancelled due to disaster and calamities, and those implementing Alternative Delivery Modes,” nakasaad pa sa DepEd Order.

Ayon sa DepEd na maglalabas ng hiwalay na memorandum kaugnay ng exemption sa mga pampublikong paaralan na ibibigay ng kanilang Regional Director na si Tolentino Aquino.

Ang DO 44 ay isang amendment ng DO 34 sa School Calendar and Activities for the School Year 2022-2023 sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Dagdag pa ng DepEd na ang lahat ng iba pang probisyon na nakasaad sa DO 34 ay mananatiling epektibo maliban kung amiyendahan ng iba pang mga issuance.

Samantala, ayon sa DepEd Order No. 44, pinayagan ang mga pribadong paaralan na magkaroon ng limang araw na F2F classes, blended learning modality o full distance learning.

Batay sa DepEd Order (DO) No. 44, series of 2022, na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ang mga pribadong paaralan ay maaaring magpatuloy sa pagdaraos ng limang araw na face-to-face classes, blended learning modality, o full distance learning. simula Nobyembre 2.

Batay sa kautusan, pipiliin ng mga pribadong institusyon ang pinaghalo na paraan ng pag-aaral, maaari silang magpatuloy sa in-person classes sa loob ng tatlong araw at dalawang araw sa distance learning sa pamamagitan ng modular, online, telebisyon o radio-based na pagtuturo.

Pagkatapos ay maaari silang magpatupad ng apat na araw ng in-person classes at isang araw ng distance learning.

Ang kasalukuyang taon ng akademiko ay nagpapatupad ng parehong in-person classes at distance learning na sinimulan noong Agosto 22. (Dolly Cabreza/Juliet de Loza-Cudia)