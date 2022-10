Asawa ni Toni bagong adviser ni PBBM

Nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si film director Paul David Soriano bilang Presidential Adviser on Creative Communications sa isang simpleng seremonya sa Malacañang.

Sa inilabas na pahayag ng Palasyo, tatanggap ng pisong suweldo kada taon si Soriano sa kanyang puwesto.

Sinabi ng Pangulo na hiniling niya ang tulong ni Soriano para maipakita sa buong mundo ang angking pagkamalikhain ng mga Pilipino, na siyang ginagawa nito bilang film maker.

Bahagi ng trabaho ni Soriano bilang Presidential Adviser on Creative Communications na magbigay ng payo sa Pangulo at umalalay sa mga departamento at ahensya kasama na ang mga government-owned and controlled corporations na maipalaganap ang mga programa at mga inisyatiba na ginagawa ng gobyerno.

Kasabay ding nanumpa ni Soriano kay Pangulong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Commisson on Elections partikular nina Chairman George Erwin M. Garcia at Commissioners Nelson J. Celis at Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. (Aileen Taliping)