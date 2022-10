Ano na John Lloyd? Derek may ‘pamana’ agad kay Elias

Sigurado na ang pagiging Frisbee player ng anak ni John Lloyd Cruz na si Elias, dahil sinasanay na ito ng maaga ni Derek Ramsay, ang mister ni Ellen Adarna.

Sa latest IG post ni Derek ng larawan ni Elias, makikitang naghahagis ito ng Frisbee plate. Gina-guide ng aktor ang bata sa paglalaro.

Intensiyon ni Derek na ipamana kay Elias ang favorite sport niya.

“Time for you to take over young blood. Thank you for the photo Nico Primaleon @maria.elena.adarna,” sabi ni Derek.

Kilala si Derek na mahusay sa Frisbee, at katunayan ay humakot siya ng tropeo, award mga competition na sinalihan niya internationally. Sa Frisbee rin natamo ni Derek ang mga injury niya.

Alay kay Caloy Loyzaga: Anak nina Janno, Bing napiling designer ng Jordan 2

Super proud si Janno Gibbs sa kanyang anak na si Alyssa Loyzaga Gibbs dahil sa napiling unang Asian girl na nagkaroon ng collaboration sa Jordan shoes.

Sa Instagram, makikita ang larawan ni Alyssa na feature ng “Hypebae”,

kaugnay nga ng dinensenyo niyang sapatos.

Ayon sa feature: “Exclusive: Chi Loyzaga Gibbs brings art and legacy to the Titan x Air Jordan 2.”

Ayon kay Janno, ang anak nila ni Bing Loyzaga, ang kauna-unahang female Asian na nakapag-design ng Jordan.

“Incredibly proud of my @chiiloyzagagibbs as the 1st Asian/Female (outside the U.S.) to design a Jordan for the @titan_22 x @jumpman23 Air Jordan2 collab. Honoring her lolo ‘Caloy Loyzaga,” sey ni Janno.

Nagbahagi si Janno sa kanyang post ng close up shot ng sapatos.

Itinabi rin ni Janno ang lumang photo ng lolo ni Alyssa na naka-basketball uniform at ng pictorial pic ng dalaga.

“I cannot find the words to describe how incredibly honored I am to be chosen by @titan_22 as their design partner on their @jumpman23 collaboration. To say that it’s been a dream come true working with Jordan brand is one thing, but to be able to honor my grandfather’s legacy as a Filipino basketball player through this project is beyond anything I could ever imagine,” sabi ni Alyssa.

Julie Anne mahal ng nanay ni Rayver

Biglang nangulila si Rayver Cruz sa kanyang yumaong ina. Nag-throwback siya ng video ng lambingan nila ng kanyang nanay.

Sa video makikitang niyakap ni Rayver ang ina na tuwang-tuwa. Binigyan ni Rayver ang ina ng bagong sasakyan na kinagulat nito.

Hindi naiwasan ni Rayver ang maluha.

“Dami ko pa sana gusto maibigay sa’yo mama at napakarami pa sanang surprises, pero alam ko naman na nakabantay ka samin palagi kaya hanggang ngayon lahat mga ginagawa naming magkakapatid ay inaalay pa rin namin para sa’yo araw araw. We miss you mama ikaw ang aming inspirasyon ang Reyna. Mahal na mahal kita forever and ever, happy birthday mama! Mag-date night muna kayo ni papa diyan sa heaven,” sabi ni Rayver.

Siyempre, nag-comment si Julie Anne San Jose, at dito sinabi ni Rayver na love nga raw ng mommy niya ang singer/aktres.