Anak ni Isko ginawang aso ng dyowa

Tila pinaglaruan ng dyowa niya si Joaquin Domagoso, nang lagyan siya ni Raffa Castro ng dog collar at tali na aniya’y costume lang nila nang gabing iyon.

“This is for stealing my heart (Believe it or not, our ‘costumes’ were on the spot),” ani Raffa sa kanyang Instagram post nitong Linggo.

Seksing-seksi ang suot dito ni Raffa na naka-policewoman getup ngunit napakaikli ng palda. Si Joaquin naman ay casual na boy next door attire lang ang datingan. Iyon nga lang, tila wala na siyang kawala sa kanyang dyowa dahil mistula na siyang aso na itinali ng kanyang amo.

Si Joaquin ay anak ni ex-Manila Mayor Isko Moreno. Sina Joaquin at Raffa din ang nagbigay ng unang apo sa actor-politician.

Pinangalanan nila ang kanilang baby boy na si Scott Angelo Domagoso.

Nananatiling matibay ang pagsasama ng magdyowa na nagsimula bilang bestfriends then turned into lovers.

“Here’s to celebrating another month of our love. Who knew that my best friend of 5 years would be my end game. You know the rest. I love you with all my heart,” ani Raffa sa IG post niya nitong Setyembre 27. (Batuts Lopez)