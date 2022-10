US may P6B tulong pinansyal sa militar

Kinumpirma ni US Ambassador to the Philippines Marykay Carlson na nagbigay ang Amerika ng $100 milyon o katumbas ng halos P6B military financing sa Pilipinas.

Kaugnay na rin ito sa bahagi ng pagsisikap na palakasin ang puwersa o depensa ng bansa sa Southeast Asia at sa patuloy na modernisasyon ng AFP.

Sinabi ng US ambassador na ang military financing sa bansa ay dulot na rin ng magandang ugnayan ng Amerika at Pilipinas.

Ipinahayag ito ni Carlson sa ginanap na briefing sa bansa para sa isang port call.

Ang Pilipinas ang may pinakamalaking natanggap na tulong militar mula sa U.S. sa bahagi ng Indo-Pacific region.