Tiyak kalaboso na mga text scammer!

Gaya nga po ng ating inaasahan, nilagdaan na ni Pangulong Marcos nitong Oktubre 10 ang Republic Act o RA 11934 na tinatawag na SIM Registration Act na naglalayong obligahin ang lahat ng postpaid at prepaid celfone subscribers na ipa-register ang SIM card ng kanilang mga telepono.

Sa ilalim ng batas na ito, lahat po ng public telecommunications entity (PTE) gaya ng Smart at Globe at mga authorized seller ay aatasan ang sinumang bibili ng SIM card para mag-fill up ng registration form. Bukod sa registration form, hihingan din ng valid ID na may litrato at address ang bumibili bilang patunay na pangalan nga niya ang inilalagay niya sa registration form. Sa naturang form ilalagay ang subscriber’s name, birthday, gender, at address na katulad ng nasa valid ID. Dito rin ilalagay kung ano ang mobile number at serial number ng SIM.

Kaya tiyak na kalaboso na ang mga text scammers!

Nakasaad din sa panukala na lahat ng mga celfone subscriber na may prepaid SIM card na magpapa-register sa kanilang PTE. Kung mabibigo ang isang subscriber na iparehistro ang gamit niyang SIM sa prescribed period o nakatakdang panahon, awtomatiko itong ide-deactivate ng PTE kaya hindi na magagamit ang hindi rehistradong SIM card.

Doble galak nga po tayo bilang isa sa mga co-author sa Kongreso nitong SIM bill na mapapakinabangan ng maraming Pinoy rito. Nakaka-proud bilang isa sa mga nag-akda dahil ito ang kauna-unahang batas na pinirmahan ni Pangulong Marcos sa kanyang panunungkulan.

Talaga naman pong malaking tulong po ito sa milyong mga subscribers. Inaasahan ding matutuldukan ng batas na ito ang iba’t ibang mobile phone-related scams. Hindi nga ba’t sa araw-araw ay nakakailan tayo nang natatanggap na text scam?

Isang halimbawa po ng mga text scam ang text message na: “Congratulations! Nanalo ka sa aming pa-raffle, papremyo! To claim your prize pls call me ASAP.” Meron pa pong mga text message kung saan kumpleto pa ang pangalan natin kaya nakakaalarma na ngayong nakuha na ng mga scammers ang ating mga personal na impormasyon.

Ito pong mga ganitong text scam ay inaasahang mabubura na dahil sa SIM Card Registration Act. Nakakapagod na po naman kasi na araw-araw na lang pagmulat ng ating mata ay sunud-sunod na text scam ang matutunghayan natin sa ating cellphone. Nakakapagod na rin na maya’t maya tayong block nang block ng numero pero tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng mga text scam. Nangyayari nga po ito dahil napakadali lamang bumili ng SIM at napakamurang halaga nito. Kaya siguro iyong mga scammers ay namamakyaw ng SIM card para palit lang din sila ng palit para manloko ng kapwa.

Pero dahil sa batas na nilagdaan, protektado na po ang mga celfone subscriber laban sa mga scam at smishing at kung anu-ano pang trend ng panloloko gamit ang telepono. Tinatawag na ‘smishing’ o SMS phishing kapag binobola tayo ng mga scammers para makuha sa ating ang mga personal na impormasyon tulad ng passwords at credit card numbers na ginagamit nila para sa identity theft na minsan ay dinu-duplicate nila ang credit card ng mga biktima para makuha ang pera sa mga bank account.

Napapanahon po ang pagsasabatas ng RA 11934. Mas mapapadali po para sa mga awtoridad at PTEs na tukuyin ang mga taong nasa likod ng text scams at nang sa gayon ay mapanagot sila sa kanilang pambibiktima.

Ayon po sa datareportal.com, meron tayong 156.5 milyong celfone users dito sa Pilipinas habang ang ating populasyon ay nasa 109 milyon naman sa tala ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong May 2020. Kaya dito po sa atin ay mas marami pa ang bilang ng mobile phones kaysa tao. Kitang-kita natin na talagang kasama na sa ating araw-araw na buhay ang paggamit ng celfones mula sa entertainment, utilities at communications. We communicate miles away and pay our bills with just one tap. Our reliance with technology has been undeniable for the past decade.

Ngayong nalagdaan na ni Pangulong Marcos ang SIM Registration Act, bubuuin na po ang Implementing Rules and Regulations (IRR). Ang paglikha po ng IRR ay nasa ilalim ng kontrol at superbisyon ng Department of Information and Communications Technology (DICT) kung saan makakatulong ng National Telecommunications Commission (NTC) ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC), National Privacy Commission (NPC) at iba pang kinauukulang ahensya. Kailangang matapos ito sa loob ng 60 days matapos ang paglagda ng ating Pangulo.

Nagpahayag din ng kahandaan ang mga telcos tulad ng Globe, Smart at Dito na tumulong sa pagbuo ng IRR. Pero sa aking pananaw, sana ‘wag nilang madaliin masyado ang prosesong ito. Dapat ayusing mabuti ng NTC at DICT ang mga dapat ayusin, lalo na ang mga security controls para hindi ma hack ang magiging database kung saan mare rehistro ang halos 150 milyong SIM cards ng mga may celfone.

Kailangang matiyak na fool-proof o walang palpak sa mga sistema ng mga telco para hindi naman po makompromiso ang privacy ng ating mga subscriber. Isipin nyo na lang, halos 150 milyon ang mga celfone sa ating bansa na kung saan 109 milyon lang ang mga Pilipino.

Ang kinatatakutan kasi ng lahat ay kung ma-hack ang database ng mga telcos na iyan. Kapag nangyari po iyon, napakadali para sa mga hackers at kriminal na kuhanin ang personal at pribadong impormasyon ng mga subscribers.

Tiyakin din natin na ang mga datos natin ay hindi naman gagamitin sa mga telemarketing ng PTEs o telcos. Napakahalaga po ng bawat impormasyong ibibigay natin sa mga PTEs kaya kung hindi ito iingatan ay dito tayo tatagilid at magiging baliwala o inutil ang RA 11934.

May itinakdang araw ang pag-craft ng IRR pero hindi po natin kailangang idaan ito sa paspasan. Isaalang-alang po natin ang lahat ng mga posibilidad para matiyak na hindi magkakaroon ng sablay. Wag nating sayangin ang isang magandang batas. Ibayong pag-iingat ang dapat manaig, di po ba?