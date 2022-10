Thanks Boss Ronald

Todo Suporta si Bounty Agro Ventures, Inc. president & general manager Ronald Daniel Mascariñas sa kampanya ni Fide Master Alekhine Nouri kasama si guardian/coach National Master Almario Marlon Bernardino Jr. sa kasagsagang World Junior Chess Championships 2022 Open Under 20 division sa mala-paraisong Club Esse Palmasera Resort sa Cala Gonone, Sardinia, Italy.

Kilala si Ginoong Ronald na tumutulong din sa 3×3 basketball. Mabuhay Chooks To Go!

Kabilang pa sa mga sumuporta sa European chess campaign ni Nouri sina Negros Occidental Gov. Eugenio Jose Lacson, Provincial Sports Coordinator Anthony Carlo Agustin, Sen. Mark Villar, Buena Viel Construction and Project Management top honcho Engr. Jojo Buenaventura, San Jose Del Monte, Bulacan mayor Arthur Robes, National Chess Federation of the Philippines Visayas vice president Neri Colmenares, NCFP Mindanao VP Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr;

NCFP chiarman/president Prospero Pichay Jr., NCFP CEO Grandmaster Jayson Gonzales, Philippine Sports Commission chairman Jose Emmanuel Eala, PSC commissioner Olivia ‘Bong’ Coo, PSC executive director Atty. Guillermo B. Iroy Jr., Philippine Olympic Committee president at Tagaytay mayor Abraham ‘Bambol’ Tolentino Jr., Foreign Affairs (European) Assistant Secretary Jaime Victor Ledda at World Chess Federation delegate Casto Abundo ng Asian Chess Federation.

Kasali naman ang inyong lingkod sa World Senior Individual Chess Championships 2022 sa Nobyembre 14-27 sa Assisi, Italy.

Tumapos akong second place sa 50-and-above division ng 27th World Seniors Chess Championship 2017 sa Acqui Terme, Italy.