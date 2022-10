Sipon ni Regine ginawang memorabilia ni Vice Ganda

Pumayag na maging PA or personal assistant for a day only ang Unkabogable Star na si Vice Ganda kay Asia’s Songbird Regine Velasquez para sa kanyang YouTube vlog.

Napilitan ngang gumising nang maaga si Vice dahil sa hectic schedule ni Regine. Nagulat pa nga si Kim Chiu nang makita nito si Vice bilang alalay ni Regine lalo’t napakaaga ay nasa studio na siya.

Ani Vice, hindi talaga nale-late si Regine sa kanyang mga commitments at napaka-professional.

Kaya naman puro papuri siya sa singer at alagang-alaga to the point na halos ayaw na nitong madikitan ng ibang tao. Hahaha!

Keber nga si Vice kahit na alilain siya ni Regine. Sobrang idolo niya kasi ito.

Sa dressing room nga ni Regine ay pinulot nito ang isang tissue na ginamit ng singer at itinago sa kanyang bulsa.

“May remembrance na tayo! Sipon ito ni Songbird!

“Hindi lahat nakakapag-uwi ng pinagsipunan ng Asia’s Songbird. Not Philippines, not Luzon, not Visayas, not Mindanao, but Asia! Not just a country but a continent!” pagdedeklara pa ni Meme Vice.

Diring-diri at tawang-tawa naman si Regine sa kakulitan ni Vice.

Inokray din ni Vice ang asawa ni Regine na si Ogie Alcasid. Salaula raw umano ito dahil nag-iiwan ng medyas sa kung saan-saan. At hindi kagaya ng kanyang misis, late pa itong dumating sa set.

Pero todo puri naman si Vice sa pamilya nila dahil nakita nito ang isang paperbag na may mga pictures nila as a family. Obsessed nga raw sila sa isa’t isa, ani Vice.

“Anong feeling nga ng pagka-PA?” tanong ni Regine kay Vice.

“This is a remarkable experience. Hindi ko po laging ginagawa ito. Ang gumising ng alas-siyete ng umaga para magpa-swab,” ani Vice.

Hindi nga raw talaga kumukuha ng PA si Regine dahil siya na mismo ang nag-aayos sa kanyang mga gamit. Madalas na ang kasama niya lang ay ang kanyang kapatid.

“Noong araw naman hindi uso satin (may alalay)? Tayo-tayo lang. Pero alam mo, convenient din meron. Kasi di ka na mag-iisip,” ani Regine.

After ng serbisyo ni Vice Ganda sa kanyang alaga, inabutan siya nito ng P50.

“Eto pamasahe mo ha,” sey ni Regine.

Lumapit si Vice kay Ogie.

“Pakisabi sa asawa mo may dala akong kotse,” ani Vice.

Kaloka talaga ang Regine’s alalay for a day vlog ni Vice. (Batuts Lopez)