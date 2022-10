Sey niyo Kiko, Ogie? Sharon, Regine daig pa ang mag-asawa

Todo ang pagka-miss ng Megastar na si Sharon Cuneta sa kaibigang si Regine Velasquez. Na at the same time, si Songbird din naman, super ang pag-asikaso kay Mega kahit na hindi sila magkasama.

Nag-post ng kanyang Instagram video si Sharon habang inaayusan siya para sa kanyang concert sa Adelaide, South Australia.

At dahil hindi na niya kasama si Regine sa concert, ang Misis ni Ogie raw ang nagsisilbi niyang security blanket kaya parang daig pa nila ang magdyowa sa pagka-miss sa isa’t isa at mukhang sa dalas din ng pagbi-video call.

Sey ni Sharon, “Sent my Nana some video messages while getting ready for my concert in Adelaide earlier tonight. Told her how much I was missing her and her encouragement and that she is my security blanket now also.

“She messaged me back saying to please not forget to drink water often and told B (@jeffreyaromin) to keep reminding me to and to keep “waking me up” pag natutulala ako (kasi miss na miss ko siya). Ito ang sagot namin video ulit! Love and miss you so much my Nana @reginevalcasid.”

Sey niyo Kiko Pangilinan, Ogie? Hahaha! (Rose Garcia)