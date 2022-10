Ruffa ayaw magpatali sa ALLTV

Nilinaw ni Ruffa Gutierrez na freelancer pa rin siya at puwedeng lumabas saan mang network.

Marami kasi ang napaisip na baka exclusive artist na siya ng ALLTV lalo na noong makita siyang present sa launching ng naturang network.

“I just guested on their show [Wowowin]. I’m a freelancer,” ani Ruffa sa isang panayam.

Ipinaliwanag ng anak ni Annabelle Rama ang dahilan kung bakit ayaw nitong magpatali sa isang istasyon.

“No. I’m not with any station. I can work with any station. And I think thats apt. Kasi hindi na ako bata and I have two beautiful daughters that I have to take care of.

“So as of now, I’m not with any station,” ani Ruffa.

Lumalabas nga na mas priority ni Ruffa ang kanyang mga anak na sina Venice at Lorin dahil lumalaki na ang mga ito. At syempre pa, lalong nakikita na nagmana ang mga ito sa kagandahan sa kanilang ina.

Kaya nga nais ni “Wowowin” host Willie Revillame na sana’y makasali sa ALLTV ang mga anak ni Ruffa. (Batuts Lopez)