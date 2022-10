Rayver inalala ang namayapang ina

Isang sweet na mensahe ang ipinost ni Rayver Cruz para sa kaarawan nitong Linggo ng namayapa niyang ina na si Beth Cruz.

“Dami ko pa sana gusto maibigay sayo mama at napakarami pa sanang surprises. Pero alam ko naman na nakabantay ka samin palagi kaya hanggang ngayon lahat ng mga ginagawa namin magkakapatid ay inaalay pa rin namin para sayo araw-araw,” post ni Rayver sa kanyang Instagram nitong Linggo.

Miss na miss na raw niya ang kanyang ina.

“We miss you mama. Ikaw ang aming inspirasyon. Ang aming reyna. Mahal na mahal kita forever and ever.

“Happy happy birthday mama!!! Mag-date night muna kayo ni papa dyan sa heaven,” pagbati pa ni Rayver.

Ang post niyang iyon ay ang tagpo noon nang niregaluhan niya ang kanyang ina ng sasakyan.

Namayapa si Beth dahil sa pancreatic cancer noong Pebrero 2019.

Hindi naman nagpahuli ang rumored GF ni Rayver na si Julie Anne San Jose sa pagbati sa ina ng aktor.

“Happy bday Tita Beth. We love you!” ani Julie Anne.

“Love ka niyan,” reply naman ni Rayver para kay Julie Anne.

Na-touch din ang kapatid ni Rayver na si Rodjun Cruz sa post na iyon.

“Grabe toh. Pinaiyak mo ako! Sobrang precious! Buhay na buhay si mama. Miss ko sobra lahat kay mama. Pati boses at tawa niya. Super niya sa video.

“We love you much mama! Happy happy birthday in Heaven!” komento nito sa post ng kapatid.

Samantala, ibinalita rin ni Rayver na sold-out na ang Premium tickets para sa inaabangang concert nila ni Julie Anne na “JulieVerse” sa Nobyembre 26.

“Limited tickets left! Thank you for all your support!” ani Rayver.

May sweet photo rin sila ni Julie Anne na nag-burger sign sila habang matatamis ang ngiti at magkayakap.

Maaaring maka-avail ng tikets nito via Synergy o sa Ticketworld. (Batuts Lopez)