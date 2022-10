PBBM pinakalat na tulong sa mga binagyo

Nakabantay ang Malacañang sa mga kaganapan sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Neneng partikular sa ilang lugar sa Northern Luzon.

Sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang tweet na mahigpit na nakabantay ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para mabilis na matugunan ang mga lugar na kailangan ang tulong ng national government.

Nakahanda na aniya ang mga ahensyang nakatoka sa pagtugon sa mga kalamidad para maiabot agad ang mga pangunahing kailangan ng mamamayan gaya ng pagkain, malinis na tubig at supply ng kuryente.

“We are watching #NenengPH closely. Government assests are in place to deal with the aftermath and ensure the primary needs of those affected, especially food, safe drinking water, and electricity,” anang tweet ng pangulo.

Tiniyak ng Presidente na papunta na sa mga lugar sa Norte ang tulong ng national government at pinayuhan ang mga naapektuhang mamamayan na sundin ang mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan para matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa epekto ng bagyong Neneng.

Batay sa report ng mga lokal na pamahalaan sa Cagayan, maraming mga bayan na ang lubog sa baha dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Neneng at wala na ring supply ng kuryente. (Aileen Taliping)