Oscar Gonzales, Guardians ungos laban sa Yankees

SUMAKAY ang Cleveland sa two-run single ni rookie Oscar Gonzalez habang may two outs sa ninth para takasan ang New York Yankees 6-5 sa 147th Major League Baseball 2022 sa sa progressive Field sa Ohio Sabado ng gabi.

Abante na ang Guardians 2-1 sa kanilang best-of-five American League Division Series.

Pinitik ni Gonzalez ang 1-2 pitch ni Clarke Schmidt papunta sa gitna para paiskorin sina rookie Steven Kwan at Amed Rosario.

Pagtapak ni Rosario sa plate, hinagis ni Gonzalez ang helmet sa ere habang nakatayo malapit sa first base. Dinumog siya ng mga kakampi.

Nagmukhang sasalikwatin na ng Yankees ang panalo sa two-run homer ni Aaron Judge tungo sa 5-3 lead sa ninth pero hindi naalagaan ng bullpen.

Game 4 ngayong araw, pipilitin ni ace Gerrit Cole na pigilin ang early exit ng New York. (Vladi Eduarte)